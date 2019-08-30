محافظ الغربية: إزالة 15 حالة تعد على أراضي الدولة بـ كفر الزيات وزفتى وطنطا

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على عدم سماحه بوجود أي تعديات أو مخالفات جديدة ، مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني بصفة مستمرة والإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة ومصادرة كافة معدات ومواد البناء المخالف.



وفى هذا الصدد، قامت محافظة الغربية بعدة حملات إزالة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد في المهد خلال 24 ساعة، حيث قام مركز ومدينة زفتي بحملة إزالة بقرية ششتا أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على أملاك الأوقاف بمساحة 1767م2.



كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة شدة خشبية في المهد لمبنى مخالف بنطاق قرية شبشير الحصة.



بينما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعد على أملاك النيل بمساحة 400م2 بقريتي منشأة سليمان وكفر مشلة، كما أزال أيضًا شدة خشبية لمبنى مخالف بنطاق قرية كفور بلشاى على مساحة 100 م2.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة للتأكد من الالتزام من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بقواعد وقوانين البناء.