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رياضة

لقضاء عطلة الصيف.. الزئبقى محمد بركات برفقة زوجته وأولاده على الشاطئ

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:39 م
محمد بركات واولاده
محمد بركات واولاده
منار نور
شارك محمد بركات، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له، على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد بركات برفقة زوجته وأولاده أمام أحد الشواطئ لقضاء العطلة الصيفية، ودائما يظهر محمد بركات برفقة زوجته وأولاده الثلاثة كما اعتاد عليه متابعوه حيث يظهر معهم دائما.

وكان محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

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