قبل زيارة السيسي للكويت.. 1.74 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الشقيقتين

يزور الرئيس السيسي دولة الكويت العربية الشقيقة مساء الغد، في ثالث زياراته إليها منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014؛ حيث سيكون في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حين ستبدأ جولة المباحثات الرسمية بينهما صباح يوم الأحد المقبل.



وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، بعد الإمارات والسعودية، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار، منها نحو 363 مليون دولار سلع غير بترولية، كما تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3,7 مليار دولار.



وتتركز تلك الاستثمارات في مجالات السياحة، والصناعة، والتمويل، والعقارات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي، وان هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات في البلدين، وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.