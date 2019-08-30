وزير الأوقاف: الناس يفهمون معنى العذاب في القرآن خطأ وهذا هو الصحيح.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس حينما يقرأون كلمة العذاب في القرآن ينصرف ذهنهم فقط على عذاب الأخرة، منوها أن هذا ليس صحيحا.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها بالقليوبية، أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز "إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا" منوها أن العذاب يشمل العذاب في الدنيا وهو الذل والهوان والاستضعاف وعوامل التخلف.



وأشار إلى أن الناس ينصرف ذهنهم حينما يقرأون كلمة النفير إلى أنها في الحرب فقط، في قوله تعالى "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً" منوها أن الآن القوات المسلحة الباسلة هى درع الوطن وسيفه وهذا دورها، فالنفير قد يكون لطلب العلم أو الزراعة والتجارة والصناعة فكل ما يؤدي إلى قوة الدولة وبنائها فهو نفير في سبيل الله وعلى الدعاء والمثقفين دور كبير في ذلك.



وأوضح، أن النفير يكون بشكل عام في سبيل الله وليس في فئة أو مجال معين.