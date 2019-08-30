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سفير مصر باليابان: مصر تضع مصلحة أفريقيا نصب أعينها.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:49 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد أيمن كامل سفير مصر باليابان أن مشاركة مصر في قمة التيكاد 7 تهدف إلى تحقيق الدعم لأفريقيا خاصة في المشروعات التنموية والبنية الأساسية والمجالات الصحية.

وأضاف سفير مصر باليابان خلال تصريحات لفضائية dmc أن مصر تضع نصب أعينها المصلحة القارية لأفريقيا بصفة عامة اعتبارا أن مصر تقوم برئاسة الإتحاد الأفريقي.

وتابع سفير مصر باليابان: "نأمل من هذا المحفل الهام "القمة السابعة للتيكاد" أن يحقق لمصر مزيد من التعاون التنموي والاقتصادي والتجاري مع اليابان".

وأضاف سفير مصر باليابان: "سنسعى إلى تعظيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة وإيجاد فرص التعاون وتبادل الخبرات".

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