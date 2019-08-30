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رياضة

حارس مرمى السنغال ينضم لـ الحرية المطروحي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:50 م
شهاب شيبو حارس فريق
شهاب شيبو حارس فريق جولدي
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الحرية بمطروح، في إتمام التعاقد مع الحارس شهاب شيبو حارس نادي جولدي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

واستطاع فريق الحرية بمطروح في الحصول على خدمات اللاعب وذلك بعد عدة مفاوضات بعد أن دخل الحارس دائرة مفاوضات العديد من الأندية ولكن فضل اللاعب اللعب لنادي الحرية عن باقي الفرق وكان قد انتقل فى صفقة انتقال حر.

وكان شهاب قد انضم لمنتخب السنغال بعد إصابة الحارس الأساسي وذلك بالانضمام للتدريب، السبب لأن لا يصح أن التمرين يبقي علىحارسين فتم عرض حارسين وتم الاتفاق على شهاب وانضم للسنغال.

يذكر أن شهاب حارس مرمى نادي جولدي قد بدأ مسيرته الكروية في مركز شباب المعادي حين كان يبلغ من العمر 12 عامًا، وصعد الى الفريق الأول بالمركز في عمر 17، ثم انتقل إلى الأسيوطي سبورت ،ولعب لفريق الدرجة الاولى في سن 19 سنة، بعدها انتقل لسكر الحوامدية ومن ثَم طهطا بدوري القسم الثاني، ثم انتقل للمعادي واليخت ومنه إلى جولدي الذي يلعب بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث ،قبل أن ينضم مؤخرا لنادي الحرية المطروحى .
حارس مرمى السنغال ينضم لـ الحرية المطروحي

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