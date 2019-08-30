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بمشاركة 391 لاعبا.. انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:46 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انطلقت بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، اليوم الجمعة، بمقر نادى الغوص والإنقاذ بمنطقة بحري غربي المحافظة.

ويشارك في منافسات البطولة التي تقام على مدار يومين 391 سباحا وسباحة يمثلون 13 ناديا من مختلف أنحاء الإسكندرية.

وحضر منافسات اليوم الأول كل من سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ونائبه محمد خميس، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد إلى جانب اللواء عبد السلام محمد رئيس منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ.
بمشاركة 391 لاعبا.. انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف
بمشاركة 391 لاعبا.. انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف
بمشاركة 391 لاعبا.. انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف
بمشاركة 391 لاعبا.. انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف

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