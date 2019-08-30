التعليم: مافيش امتحانات لتلاميذ أول 3 سنين في ابتدائي في النظام الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نظام التعليم 2.0 الجديد، لا يخوض التلميذ أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من عدم تعريض التلميذ لأي امتحانات طوال هذه الفترة، هو تفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر.



وأضافت وزارة التربية والتعليم: يتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة، وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يكون لدى الطالب مدرس فصل واحد يقوم بتدريس كتاب الباقة "اكتشف" للتلميذ على مدار أول ثلاث سنوات بالتعليم الابتدائي.



جدير بالذكر أنه قد تم تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه أيضاَ على الصف الثاني الابتدائي من العام الدراسي المقبل 2019/2020.