ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: مافيش امتحانات لتلاميذ أول 3 سنين في ابتدائي في النظام الجديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:15 م
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نظام التعليم 2.0 الجديد، لا يخوض التلميذ أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من عدم تعريض التلميذ لأي امتحانات طوال هذه الفترة، هو تفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: يتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة، وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يكون لدى الطالب مدرس فصل واحد يقوم بتدريس كتاب الباقة "اكتشف" للتلميذ على مدار أول ثلاث سنوات بالتعليم الابتدائي.

جدير بالذكر أنه قد تم تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه أيضاَ على الصف الثاني الابتدائي من العام الدراسي المقبل 2019/2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتلاميذ النظام الجديد.. التعليم تخصص رابطًا لــ الاطلاع على كتاب إكتشف

التعليم: مدرس فصل واحد لتدريس كتاب اكتشف خلال أول 3 سنوات في ابتدائي

ترشيحاتنا

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ستحدث كارثة.. إسرائيل تحذر رعاياها فى أمريكا لهذا السبب

شاهد.. ميس حمدان تودع الصيف بهذه الطريقة

الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور

بـ تنورة قصيرة فوق الركبة.. زوجة يوسف الشريف تتألق على الشاطئ