في ذكرى رحيل كاتب الحارة.. ولادة متعسرة لـ نجيب محفوظ في بحر الفن والأدب | نوستالجيا

غيبه الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 30 أغسطس عام 2006، لكن أفكاره التي امتزجت بالواقع المصري، ظلت باقية، فسطر حكايات الشارع والحارة المصرية ببراعة بين صفحات رواياته، وعلى شاشة أفلامه، فبقيت أعمال نجيب محفوظ الفنية والأدبية راسخة في أذهاننا إلى الآن.
وعلى الرغم من أن نجيب محفوظ تمكن في المرحلة الثانية من الكتابة بلغة الأدب والسينما معًا، إلا أنه فصل بين كونه أديبًا له أعماله الأدبية، وكونه كاتب سيناريو له أفلامه التي بلغ عددها حوالي 20 فيلمًا، أبرزها: «أنا حرة، الفتوة، شباب امرأة، جعلوني مجرما، ريا وسكينة، وغيرها»، لكن باقي الأفلام الأخرى أعدها للسينما وكتب السيناريو والحوار لها كُتاب آخرون.
- ولادة نجيب محفوظ
- نشأة نجيب محفوظ
- نجيب محفوظ الحارة المصرية
- الفن ونجيب محفوظ
وعلى الرغم من أن نجيب محفوظ تمكن في المرحلة الثانية من الكتابة بلغة الأدب والسينما معًا، إلا أنه فصل بين كونه أديبًا له أعماله الأدبية، وكونه كاتب سيناريو له أفلامه التي بلغ عددها حوالي 20 فيلمًا، أبرزها: «أنا حرة، الفتوة، شباب امرأة، جعلوني مجرما، ريا وسكينة، وغيرها»، لكن باقي الأفلام الأخرى أعدها للسينما وكتب السيناريو والحوار لها كُتاب آخرون.