بعد 13 عاما من الهدوء.. الحرب تشتعل على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.. حزب الله سيضرب تل أبيب خلال 72 ساعة.. وجيش الاحتلال يكشف مشروع صواريخ نصر الله الدقيقة

حزب الله سيضرب إسرائيل خلال 72 ساعة

الحرب تشتعل على الحدود الشمالية بين بيروت وتل أبيب

الجيش الإسرائيلي يكشف مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة





اعتبر محللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، واستهداف ما وصف بأنه جهاز لتحسين دقة الصواريخ، كان الهجوم الأهم بين الهجمات الإسرائيلية المكثف التي شهدها الأسبوعين الأخيرين، في العراق وسوريا.وحسب المحلل العسكري للقناة 13 التليفزيونية، ألون بن دافيد، فإن "الهجوم المنسوب لنا في بيروت، قد يشكل نهاية 13 عاما من الهدوء عند الحدود الشمالية، ويقربنا، لأول مرة منذ سنوات، إلى خطر الحرب مقابل حزب الله".وأضاف بن دافيد، في مقاله الأسبوعي في صحيفة "معاريف"، أنه "بين جميع الهجمات المنسوبة لإسرائيل في بداية الأسبوع الحالي، فإن القرار بإرسال طائرات مسيرة مفخخة إلى بيروت وتدمير جهاز نادر يملكه حزب الله، هو الأكثر دراماتيكية، ومؤشر على تغيير بالغ في السياسة الإسرائيلية" بسبب امتناع إسرائيل، منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، عن شن هجمات في لبنان.وتابع أن "الجهة التي أرسلت الطائرتين المسيرتين من أجل مهاجمة جهاز تحسين دقة الصواريخ، أراد أن يلمح لحزب الله أن فترة الحصانة في لبنان انتهت... وكذلك تقول للبنانيين إن إسرائيل لا تريد الحرب، ولكنها لن تتحمل إقامة مشروع كهذا في لبنان أيضا".من جانبه، رأى المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، أن البيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، حول مشروع حزب الله لتحسين دقة الصواريخ، وتضمن أسماء ضباط إيرانيين ومسؤول في الحزب، ومواقع ووثائق، "يدل على مدى عمق التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في حزب الله ولدى الإيرانيين، ويلمح إلى معرفة بأمور أخرى لم تنشر".ولفت ليمور إلى أن نشر بيان الجيش الإسرائيلي، والتسريب لصحيفة "التايمز" البريطانية، بأن إسرائيل استهدفت جهاز تحسين دقة الصواريخ، "هما ذروة جهد إعلامي... يهدف إلى جعل النقاش العام والدولي يقتصر على مكانه الصحيح ليس على العدوانية الإسرائيلية ورد فعل حزب الله الذي يأتي في أعقابها، وإنما على نشاط حزب الله السري الذي قد يقود الجانبين إلى حرب".وأضاف ليمور أنه "في إسرائيل يأملون بأن هجمة المعلومات هذه ستلجم الانتقام الذي أقسم عليه (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله، هذا الأسبوع، ولكن بالأساس أن تجعله، هو وقائد قوة قدس، قاسم سليماني، يعيدان التفكير فقد أوضحت إسرائيل، هذا الأسبوع، أن صواريخ دقيقة بحوزة حزب الله في لبنان هي خط أحمر وهي ليست مستعدة للمساومة بشأنه، حتى بثمن نشوب حرب".ورجح ليمور أن نصر الله لن يجر حزب الله ولبنان إلى حرب، "لكن حزب الله وإيران لن يغيرا جلدتهما، وتحدي الصواريخ، وثمن الحرب الناجمة عنه، سيستمر في مرافقة إسرائيل في المستقبل المنظور".وكشف الجيش الإسرائيلي عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله والذي يدار بسرية كبيرة حتى لم تعلم عنه القيادة اللبنانية بما فيها رئيس الوزراء سعد الحريري، وكذلك مسؤولون في حزب الله.ووفقا لقناة "مكان" العبرية وبحسب المعلومات التي يتم نشرها، على مدى ست سنوات حاولت إيران إقامة مصانع للصواريخ المتطورة ذات الدقة العالية على الأراضي اللبنانية، غير أنها لم تنجح في تصنيع خطوط إنتاج.وتتوقع إسرائيل أن يؤدي الكشف عن المشروع إلى تدخل الأسرة الدولية، لوقفه وافهام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن حجم تغلغل الاستخبارات الإسرائيلية.ويتضمن المشروع منظومة ملاحة تتيح للصاروخ إصابة الهدف بدقة بهامش خطأ لا يتجاوز عشرة أمتار.وذكر الجيش أن رئيس المشروع هو قائد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى محمد حسين حجازي، والمسؤول أيضا عن العلاقة بين إيران وحزب الله وأيضا ضابطان رفيعان في الحرس الثوري.وتشير المعلومات الى أن إحباط محاولات تهريب صواريخ دقيقة من إيران إلى لبنان عن طريق سوريا منذ عام 2013، دفعت حزب الله إلى عدم نقل صواريخ كاملة وإنما أجزاء وقطع يتم تركيبها في لبنان.وطرأ خلال الأشهر الأخيرة ارتفاع ملحوظ على محاولات إقامة مواقع لتركيب صواريخ دقيقة في لبنان.وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبعد إعلان "حزب الله" على لسان أمينه العام حسن نصرالله عن قرار الرد على إسرائيل في المكان والزمان المناسبين.كشفت مصادر من حزب الله لصحيفة "الرأي" الكويتية عن أن العملية التي ينوي حزب الله تنفيذها تتوقف أولا على التوفيق في اصطياد أهداف يريدها، مشيرة إلى أنه يفترض أن يجري الردّ على الضربة المزدوجة التي قامت بها إسرائيل في غضون 72 ساعة.ولفتت المصادر أن الثمن الذي يريده "حزب الله" اللبناني سيكون بحجم الضربة الموجعة التي تلقاها، وتاليا لا يمانع، وبحسب الموفقية، بأكثر من قتيليْن أو ثلاثة في صفوف الإسرائيليين.وأشارت المصادر نفسها أن الرد سيكون في لبنان وهذا لن يرتبط بخطأ لغوي، بل أن الطيران الإسرائيلي سيكون هدفا وخصوصا أن هذا الأمر يتزامن مع معلومات عن أن الحزب تَسلم منظومة صواريخ إيرانية شبيهة بـ"اس 300" الروسية.وكشفت المصادر أن حزب الله رفَض عرض التهدئة لأنه ينوي رد الصاع صاعين، وتاليًا يريد دما انتقاما لمقتل اثنين من كوادره في سوريا.وتحدثت المصادر عن أن إسرائيل تملك معلومات عن وجود آلاف المواقع لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وهي ستكون عرضة للقصف وتاليًا فإن الأوامر صدرت بإخلائها لحظة حصول الهجوم ضدّ أهداف إسرائيلية.وتقدر المصادر أن تحديد ما يشبه مهلة الـ72 ساعة للردّ يعود إلى الرغبة في إفساح المجال أمام الداخل الإسرائيلي لمحاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إيقاظه "الجبهة النائمة" مع لبنان منذ العام 2006، مما سيقوّض فرص إعادة انتخابه من جديد.