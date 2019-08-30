جونسون: لندن فى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا تضمن تصريحا لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كشف خلاله أن لندن فى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست.



يذكر أن المعارضين، أطلقوا معركة قضائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بلا اتفاق، ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتم تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياء كبيرا في المملكة، وأدى إلى إعلان زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي، روث ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبير، استقالتها.