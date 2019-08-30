انقذوني.. رسالة الضحية تتسبب في إعدام مغتصب فتاة في الصين

ألقت الشرطة الصينية القبض على سائق سيارة أجرة قتل فتاة بالغة من العمر 19 عاما، بعد أن اغتصبها، في منطقة جبلية.



نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام صينية أن الشرطة ألقت القبض على تشونغ يوان بعد أن أدانته في قضية قتل واغتصاب وحكم عليه صباح اليوم ، الجمعة ، بالإعدام في الجريمتين.



بدأت القصة عندما طلبت الفتاة سيارة أجرة لتوصيلها إلى مكان معين، إلا أن "يوان" لم يتحكم في غريزته وقرر خطف الفتاة إلى مكان بعيد واغتصابها ولكنها شعرت أنه يبيت لها نية سيئة.



كانت الفتاة تراسل صديقتها عبر الهاتف من خلال الرسائل وقالت لها "أنا قلقة"، وبعدها بدقائق رسالة أخرى " أنقذوني"، قامت صديقتها بإبلاغ الشرطة على الفور وبالفعل توصلت الشرطة إلى المكان الذي خطفها فيه السائق في أحد الأماكن الجبلية المهجورة وتم القبض عليه، وحكم عليه بالإعدام اليوم.