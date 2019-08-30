موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة والأرجنتين فى كأس العالم

يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة منافسه الارجنتين اليوم الجمعة ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة التي تستضيفها تونس حتي 30 اغسطس الجاري .



وتقام المباراة بين منتخب مصر لكرة الطائرة والارجنتين اليوم في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة



وخسر منتخب مصر لكرة الطائرة أمام منتخب إيطاليا أمس في مباراة نصف نهائي البطولة ليكون أمام تحقيق البرونزية اليوم .



وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره البيلاروسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور الثمانية وتأهل الي نصف النهائي لمنافسات بطولة العالم .



وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة، فيما يطمح منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني حسن الحصري لتحقيق إنجاز مهم بمونديال الطائرة على خطى ناشئي كرة اليد المتوجين بكأس العالم هذا الشهر في مقدونيا.