ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. يوسف طلبة يحصد برونزية القوس والسهم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
توج يوسف طلبة ببرونزية القوس السهم لمنافسات الرجال في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز يوسف طلبة في مباراة المركز الثالث على بطل تشاد، وكانت أمل إسماعيل حققت برونزية السيدات.

كان الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور حققا الميدالية الذهبية، فيما منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء علي، وحقق منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.

حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم، فيما يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجاز جديد لمنتخب القوس والسهم في بطولة سويسرا.. تفاصيل

صور.. بعثة مصر تحتفل بميداليات التجديف الأربعة بالألعاب الإفريقية

نهائي مصري لتنس الطاولة المختلط بدورة الألعاب الإفريقية

مصر تنافس بقوة في اليوم الأول بمنافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الإفريقية

مصر تتأهل لنهائي القوس والسهم رجال وسيدات ومختلط بدورة الألعاب الأفريقية

سيدات سلاح الشيش يحققن ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تفاصيل أزمة أصالة وأحلام فى السعودية

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

لحديثى التخرج.. وظائف بالبنك الأهلى المصري.. خدمات

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

مصادر: إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة ومنعه من إدارة مباريات الكأس

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

صعب تعيش جسد بلا روح .. بكلمات مؤثرة ينعى عصام الحضري ابنة لويس إنريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور