دورة الألعاب الأفريقية.. يوسف طلبة يحصد برونزية القوس والسهم

توج يوسف طلبة ببرونزية القوس السهم لمنافسات الرجال في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وفاز يوسف طلبة في مباراة المركز الثالث على بطل تشاد، وكانت أمل إسماعيل حققت برونزية السيدات.



كان الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور حققا الميدالية الذهبية، فيما منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء علي، وحقق منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.



حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم، فيما يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.