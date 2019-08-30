خبير: 30 مليار دولار استثمارات يابانية في أفريقيا.. فيديو

أكد ابو بكر الفاتح المتخصص في الشئون اليابانية أن أفريقيا تعتبر المستقبل بالنسبة لليابان، مؤكدا أن اليابان ستضخ استثمارات عديدة خلال السنوات القادمة لأفريقيا.



وأضاف المتخصص في الشئون اليابانية خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أن حجم الاستثمارات اليابانية في أفريقيا يعادل ما يقرب من 30 مليار دولار، مشيرا إلى أنه في السنوات القادمة وبعد مؤتمر التيكاد سيكون هناك تعاون وثيق بين الشركات اليابانية والأفريقية.



وأشار المتخصص في الشئون الأفريقية إلى أن مؤتمرات الدولية فرصة كبيرة للشركات اليابانية أن تجتمع بالمسئولين الدوليين كالرئيس عبد الفتاح السيسي والشركات الأفريقية.



وتابع المتخصص في الشئون الأفريقية أن رئيس الوزراء الياباني قرر يزيد حجم الاستثمار في أفريقيا.