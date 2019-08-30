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رياضة

رسميا .. سمولينج ينضم إلى فريق روما الإيطالي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:48 م
المدافع كريس سمولينج
المدافع كريس سمولينج
عبدالله هشام
أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي انتقال المدافع كريس سمولينج الي صفوف نادي روما الايطالي علي سبيل الاعارة لمدة موسم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأضافت صحيفة سكاي سبورتس أن انضمام سمولينج لفريق روما الإيطالي لمدة عام علي سبيل الاعارة مقابل 2.7 مليون جنيه استرليني.

وأكد سولشير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد انتقال اللاعب لذئاب ايطاليا ويخضع حاليا للفحص الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن سمولينج انضم إلى فريق مانشستر يونايتد قادما من نادي فولهام عام 2010 مقابل 7 ملايين جنيه استرليني.

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