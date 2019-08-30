جاء بعد رئيس الـ 8 أيام.. حكاية كامل ليلة رئيس مجلس الشعب الأسبق في ذكرى وفاته

تحل، اليوم، الذكرى السنوية لوفاة الدكتور محمد كامل ليلة، رئيس مجلس الشعب الأسبق "مجلس النواب حاليًا"، في الفترة من 1983 إلى 1987، حيث تولى المنصب خلفًا للدكتور صوفي أبو طالب، الذي سبق وتولى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.



ولـ محمد كامل ليلة مكانة كبيرة واسم له سيطه في الوسط القانوني، فهو أستاذ قانون، بدأ طريقه بالحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، حتى حصل على الدكتوراة من جامعة السيربون بفرنسا في عام 1951م، كما عين أستاذ في القانون الدستوري بجامعة عين شمس وترأسها بعدها.



حياة محمد كامل ليلة النيابية، لم تكن فقط تتمثل في توليه رئاسة مجلس الشعب في الفترة سالفة الذكر، فقد سبق وأن شغل عضوية المجلس في الفترة من 1979 وحتى 1983.



وعلى المستوى الحزبي، كان محمد كامل ليلة أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب الوطني، وعضو الأمانة العامة له أيضًا، وشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني.



تاريخ وعلم محمد كامل أبو ليلة، أهله لتولي مناصب رفيعة للغاية، اختتمت بتوليه رئاسة مجلس الشعب في فترة منتصف الثمانينات، لكن سبق ذلك توليه وزارة التعليم العالي في مارس 1973، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما عُين مستشارًا للسادات أيضًا في الفترة من 1978 وحتى اغتياله في 1981.