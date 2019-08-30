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ديني

خطيب المسجد الحرام: عملك الصالح لن يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:45 م
الشيخ الدكتور فيصل
الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن عمل الإنسان مهما كان في الحسن والإتقان لا يدخله الجنة ولا يُنجيه من النار.

وأوضح فيصل بن جميل غزاوي خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه يحصل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى ما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن ينجي أحدًا منكم عملُه, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيءٌ من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا».

وأضاف فيصل بن جميل غزاوي أن هذا الحديث أصل عظيم, وقاعدة جليلة؛ فعمل الإنسان مهما بلغ ومهما كان في الحسن والإتقان, لا يؤهله بمجرده لدخول الجنة ولا يُنجيه من النار، وإنما ذلك كلُّه يحصل بمغفرة الله ورحمته.

وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام: والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم «لن يَدخل الجنةَ أحدٌ بعمله» وقوله عز وجل « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» الآية 32 من سورة النحل، يبين أن دخول الجنة يكون برحمته تعالى، وأما انقسام منازلها وتفاوت درجاتها فيكون بحسب الأعمال؛ فمن كانت أعمالُه أكثرَ وأحسن، كانت منزلته في الجنة أعلى.

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