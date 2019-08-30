محافظ أسيوط: تنفيذ حملة نظافة شاملة لـ شارع أحمد حسن الباقوري

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم شن حملة نظافة شاملة لشارع أحمد حسن الباقوري بجوار الترعة الإبراهيمية بحي شرق مدينة أسيوط بدءًا من أول الممشى السياحي بجوار الرقابة الادارية مرورًا بمسجد العزبي بجوار الخزان وحتى مدخل قناطر أسيوط الجديدة حيث تم كنس وغسيل الأرصفة والشارع ورفع القمامة والمخلفات والأتربة الناعمة بالتنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وحي شرق باستخدام معدات وآليات الجهاز وتم إتخاذ اللازم وتنظيف الشارع بالكامل.



وأكد محافظ أسيوط استمرار مثل هذه الحملات تنفيذًا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقري ومدن المحافظة وخلق بيئة جمالية للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة مناشدًا المواطنين ضرورة بذل المزيد من التعاون في المحافظة على النظافة بعد الحملات ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها حفاظا على نظافة المدينة.



وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي الذي يليق بمحافظة أسيوط كعاصمة للصعيد.



ومن جانبه أوضح أحمد ثابت رئيس جهاز التجميل والنظافة بأسيوط إنه تم اليوم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت شارع أحمد حسن الباقوري شرق الترعة الابراهيمية من بداية الممشى السياحي بجوار الرقابة الإدارية وحتي مسجد العزبي بجوار قنطرة الخزان بعدد ٢ نافوري مياه و٢سيارة كنس آلي وعمال النظافة حيث تم رفع المخلفات من الأرصفة وجوانبها وبعدها غسيل الأرصفة وأسفل السيارات ويليها انتشار سيارات الكنس الآلي لنظافة الشارع ثم بدأ العمل من مسجد العزبي حتي بداية قناطر أسيوط الجديدة بغسيل الأرصفة والجزيرة في المنتصف بالنافوري وسيارات الكنس الآلي مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وخلق بيئة حضارية للمواطنين.