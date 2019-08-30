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انطلاق معارض مستقبل وطن لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:39 م
انطلاق معارض مستقبل
انطلاق معارض مستقبل وطن لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة .
شيرين عادل
انطلقت معارض مستقبل وطن بالقاهرة لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بدوائر الظاهر، منشاه ناصر والازبكية تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد منتصف سبتمبر.

تأتي الحملة ضمن دور حزب مستقبل وطن في مبادرة حياة كريمة التي تم إطلاقها من جانب الرئيس السيسي، وهي استكمال لمجموعة الأعمال الخيرية التي يقوم بها الحزب بشكل دوري.

يذكر أن وفدا من حزب مستقبل وطن زار مؤخرأ محافظة السويس برئاسة المحاسب احمد خشانة، أمين الحزب ، مركز السويس الاستكشافى لعُلوم والتكنولوجيا، الأربعاء، للتعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة.

كانت في استقبال وفد الحزب مدير مركز السويس الاستكشافى والتي صاحبت الوفد المرافق لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال التجهيز لقاعات ومعامل اللغات والكمبيوتر وأقسام نوادى العلوم والفنون ومتحف الأحياء المائية والحديقة النباتية ومكتبة الورقية والإلكترونية.

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