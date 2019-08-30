ديروط يتعاقد مع حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة

نجح مسئولو مجلس إدارة نادى ديروط، برئاسة محمد صلاح، في إتمام التعاقد مع الحارس محمد عامر حارس مرمي فريق الشرقية للدخان، لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم مركز حراسة مرمي الفريق في الموسم الجديد، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



يذكر أن محمد عامر لعب لناشئين نادى تليفونات بنى سويف، ونادي بنى سويف الرياضي، ثم لفريق المقاولون العرب للشباب تحت 20 سنة، ثم لنادي الأسيوطى سبورت، في القسم الثالث وصعد معهم للقسم الثانى ،ثم الي نادي الفيوم، ثم الواسطي، ثم بني سويف ومنه لنادي الترسانة، ثم الشرقية للدخان، قبل أن ينتقل مؤخرا، لصفوف نادي ديروط، على سبيل الإعارة.



ووقع محمد عامر على عقود إعارته لفريق ديروط بحضور مسئولي مجلس الإدارة برئاسة محمد صلاح ومحمد يوسف المدير الفني للفريق، وإدارى الفريق.



وسبق أن أتم مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد بعد تولي محمد يوسف الإدارة الفنية للفريق مؤخرا مثل عمرو عادل لاعب عاملين رأس غارب بجانب ثنائي بني سويف شريف حافظ حارس المرمى وبوجبا لاعب خط الوسط وسعيد رجب لاعب طهطا مع التجديد للاعب طارق فضل ومع عبدالرحمن شعبان وعادل شلبي ، وأحمد منصور مهاجم المنيا وأسوان، ورامز ميلاد من ناشئي نادي بيراميدز، ومحمد زيدان العائد من تجربة احترافية فى الكويت،وفرغلي بالو هداف طهطا والقوصية علي سبيل الإعارة،و المدافع الغاني جاستن.