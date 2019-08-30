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رياضة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:25 م
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة منافسه الأرجنتين اليوم الجمعة ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة التي تستضيفها تونس حتي 30 أغسطس الجاري .

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للشباب تحت 18 سنة.

وتقام المباراة بين منتخب مصر لكرة الطائرة والأرجنتين اليوم في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة

وخسر منتخب مصر لكرة الطائرة أمام منتخب إيطاليا أمس في مباراة نصف نهائي البطولة ليكون أمام تحقيق البرونزية اليوم.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره البيلاروسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور الثمانية وتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات بطولة العالم.

وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة، فيما يطمح منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني حسن الحصري لتحقيق إنجاز مهم بمونديال الطائرة على خطى ناشئي كرة اليد المتوجين بكأس العالم هذا الشهر في مقدونيا.


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