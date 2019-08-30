شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي المتوفى ويوجه برعاية أسرته

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا أعرب فيه عن خالص عزائه وصادق مواساته لزوجة الطالب الإندونيسي "محمد زمروني"، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، الذي تُوفي أمس الخميس، بمستشفى الحسين الجامعي.



وأقيمت صلاة الجنازة على الطالب الإندونيسي، اليوم عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف.



كان الإمام الأكبر، قد وجه بتحمل الأزهر تكاليف سفر جثمان الطالب المُتوفّى، وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، كما قرر إعانة شهرية لهم تعولهم على أعباء الحياة، بالإضافة إلى التكفل بتكاليف سفر أسرة المُتوفّى وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر، حيث إن زوجة المُتوفّى طالبة بكلية أصول الدين.