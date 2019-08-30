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أنت أهدرت المال العام.. أمين العلميين يتحدى النقيب: أنفقنا على التزامات النقابة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الكيميائى صلاح النادى الأمين العام لنقابة المهن العلمية، أن نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى شطب أعضاء من هيئة المكتب وأعضاء هيئة النقابة مما استنكره القضاء الإدارى لأن هذا ليس من حقه ولا من حق الجمعية العمومية إلا بعد إجراءات كثيرة وإثبات أحقيته.

وأوضح "النادى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن نقيب العلميين شطب ما يقرب من نصف أعضاء المجلس المنتخب وبالتالى فهو انحرف بالسلطة للانفراد بمجلس النقابة، كما يحاول التنكيل بأعضاء مجلس النقابة وتلفيق التهم لهم لمسح عضويتهم.

وأشار "الأمين العام للنقابة" إلى أن المليجى يدعى أن المجلس صرف 3 ملايين جنيه مما يعد إهدارا للمال العام وذلك أثناء قيادة المجلس للنقابة، وهذا ما نتحدى النقيب فيه.

وأوضح أن الأموال التى تم إنفاقها أثناء قيادتهم كانت لسد التزامات على النقابة بمشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات وكانت عبارة عن مصاريف المياه والكهرباء ومرتبات الموظفين، متهمًا النقيب بإهدار أموال النقابة، بالإضافة إلى أنه عين أكثر من 60 فلاحا من بلده للسيطرة على النقابة حتى أن قاعة الاجتماعات أصبحت مكتظة باحتياجاتهم فقط.

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