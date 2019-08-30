29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 29 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن .





وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.