ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:47 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 29 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن .


وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

25 سفينة إجمالى حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

26 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

27 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

ترشيحاتنا

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

استدرجها عن طريق واتس اب.. القبض على مجرم اغتصب طفلة.. فيديو

بـ تنورة قصيرة فوق الركبة.. زوجة يوسف الشريف تتألق على الشاطئ

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

طريقة عمل السجق البلدى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور