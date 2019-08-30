خطيب المسجد النبوي يطالب بإجلال المعلمين واحترامهم

دعا الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى إجلال المعلمين واحترامهم وتقديرهم والتواضع لهم، وكذلك معرفة فضل علمهم، وشكر جميل فعلهم من مكارم الشيم ، مؤكدا على أهمية تأدب الطالب في فصله ومع زملائه لأن ذلك توقير للعلم وأهله.



وقال - في خطبة الجمعة - إن السعي إلى المعالي والمكارم دأب المثابرين ، وعادة المجدين والعلم هو الشرف الرفيع الذي يوقر طالبه ويجل في العيون صاحبه ، ومن أحب العلم أحاطت به فضائله وحلت بساحته محاسنه.



وتابع : لقد أطلت السنة الدراسية الجديدة وقريبًا تفتح المدارس والجامعات أبوابها وتستقبل بالحب والترحيب طلابها وتلك بعض الوصايا للطلبة والطالبات بهذه المناسبة الجليلة.



وأوصى: أيها الطالب عد إلى مقاعد العلم بالرغبة والانشراح والانبساط والعزيمة والجد وترفع عن خمول الضعة ومهانة النقص والتفريط والكسل.



وأضاف: أيها الطلبة : باكروا وبادروا إلى الحضور إلى المقارّ الدراسية وإياكم والتأخر والتقهقر فإن التبكير بركة ورزق ونجاح وتوفيق ، ولا تتحقق بركة اليوم إلا بإدراك صلاة الفجر فإن صلاة الفجر نسيم اليوم وربيعه وتصبحوا وتحصنوا بالأذكار والأوراد النبوية التي تضفي على الروح أنسًا وعلى القلب فرحًا وعلى البدن قوة ونشاطًا وحرزًا وحفاظًا.