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رياضة

نادي القناة يرفض دوري الـ16.. ويرحب بالمحترفين في القسم الثاني

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:54 م
ماد الخواجة نائب
ماد الخواجة نائب رئيس مجلس إدارة نادي القناة
عبدالله هشام
أعلن عماد الخواجة نائب رئيس مجلس إدارة نادي القناة اعتراضه بشكل رسمي على قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد الأندية إلى 16 فريقا في المجموعة الواحدة بدوري القسم الثاني.

وأضاف الخواجة في تصريحاته أنه يوافق علي لعب الدوري ب12 فريقا في المجموعة مرحبا بقرار دوري المحترفين وهو مجموعة واحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة لخوض منافسات الدوري القسم الثاني وتسعى الإدارة جاهدة لتوفير كل الإمكانات وحاجة الجهاز الفني لتحقيق حلم الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

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