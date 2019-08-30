الخميس.. جمعية رجال الأعمال تستضيف ندوة لـ رئيس تنمية المشروعات

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين الخميس المقبل الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال ندوة تنظمها لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية.



وقال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية، إن الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص ومنظمات الأعمال بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز التي يقدمها الجهاز لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأكد "الشافعي" أهمية التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة فى رفع مساهمة القطاع فى الناتج القومي وتشغيل الشباب وإيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.



وأضاف "الشافعي"، ستناقش الندوة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام والآليات التي يقوم بها الجهاز لربطه بكافة الجهات المعنية بالدولة حتى يحقق دوره خلال الفترة القادمة بجانب الدور المنتظر من منظمات مجتمع الأعمال لتشجيع مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.