دورة الألعاب الأفريقية.. زوجي كانوي الرجال يحقق ميدالية فضية

أضاف منتخب الكانوي ميدالية فضية جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وتوج فريق زوجي الرجال المكون مؤمن مهران وعلي أحمد بالميدالية الفضية لسباق ٢٠٠ متر بعدما حل في المركز الثاني خلف زوجي جنوب إفريقيا.



وحقق الزوجي المصري الميدالية الفضية بعدما حقق زمنا قدره ٣٣.٥٦٣ ثانية في المركز الثاني.