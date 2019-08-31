بسبب الميراث اتخانقوا على شقة إيجار.. تعرف على التفاصيل

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيجار لا يورث لأنه عقد على منفعة وليس ضمن ممتلكات المتوفى.



وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال: "شخص كان يسكن مع والده هو وأسرته بشقة إيجار حتى مات والده ولديه أختان متزوجتان تطالباه بنصيبهما فى الشقة الإيجار، فهل الإيجار يورث؟"، أنه لا يورث لأنه عقد مبني على منفعة، والمنفعة تنتقل بعد وفاة المستأجر إلى من يقيم معه.



وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.



واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا".

