ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بسبب الميراث اتخانقوا على شقة إيجار.. تعرف على التفاصيل

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيجار لا يورث لأنه عقد على منفعة وليس ضمن ممتلكات المتوفى.

وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال: "شخص كان يسكن مع والده هو وأسرته بشقة إيجار حتى مات والده ولديه أختان متزوجتان تطالباه بنصيبهما فى الشقة الإيجار، فهل الإيجار يورث؟"، أنه لا يورث لأنه عقد مبني على منفعة، والمنفعة تنتقل بعد وفاة المستأجر إلى من يقيم معه.

وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا".

ترشيحاتنا

شاهد.. احتجاجات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج

تنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة

اخبار الفن| محمود العسيلى يتحدث عن زواجه الثالث وخطوبة بطلة أبو العروسة

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

انفجارات ورشقات رشاشات ثقيلة في مزارع شبعا

كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

3 كلمات مكفرات لكل ذنوبك.. رددها يوميًا

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج العنكبوت واليمامة أمام غار ثور

لـ3 أسباب.. عمر بن الخطاب رفض بدء التأريخ الهجري من يوم مولد النبي

خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

امرأة تطعن طفلا صغيرا في عينه وتحاول قتل أخيه في الشارع.. شاهد

لمواجهة تأخر الزواج.. فتاة مصرية تجمد بويضاتها حتي ظهور الزوج المناسب.. فيديو

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور