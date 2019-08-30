يعرض للمرة الأولى.. نقل تابوت الملكة تاوسرت من وادي الملوك لمتحف الأقصر

بعد مرور أكثر من عقدين علي اكتشافه تَعرض وزارة الآثار، ولأول مرة، خلال الأيام القليلة القادمة تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر وذلك بعد نقله من مكان إكتشاف بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر، والمغلقة أمام الزيارة.



وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن عملية النقل تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وتحت إشراف فريق عمل من أثريي منطقة القرنة الذين قاموا بعمل تقرير حالة للتابوت لإثبات حالة حفظه قبل عملية النقل. كما قام فريق آخر من المرممين بأعمال الترميم الأولي قبل التغليف والنقل.



وأشار د. فتحي ياسين مدير عام آثار القرنة إلي أن التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات وأبناء حورس الأربعة بالإضافة إلي نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي.



وقد أعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير "منتوحرخبش-اف استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الآثار الألماني "التن مولر" داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت. يبلغ طول التابوت 280 سم و عرض 120 سم و ارتفاع 150 سم و يزن ٦ أطنان.