الزراعيين تطرح أراضى لأعضائها فى الوادى الجديد

أكد المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، أنه تم طرح مساحات من الأراضى الزراعية بنظام حق الإنتفاع للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة الفرعية بالمحافظة، وذلك بمنطقة الشركة 8 بمركز الخارجة ومنطقة الأراضى الجديدة بالقرب من مطار مركز الداخلة، حيث يتم تلقى الطلبات بمقار النقابة الفرعية بالخارجة والداخلة ويتم سداد مبلغ 200 جنيها ً نظير الحصول على كراسة الشروط.



وقال إن الأرض الزراعية بمركز الخارجة سيتم توزيعها لأعضاء النقابة بالخارجة، وكذلك الأمر بمركز الداخلة ستوزع الأراضى لأعضاء النقابة الزراعيين بالداخلة، فى إطار أعمال النقابة والمساهمة المستمرة فى توفير مساحات من الأراضى الزراعية للأعضاء ، علاوة على المساهمة فى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة .



وأشار إلى أن النقابة حققت أعلى نتائج فى معدلات الإيرادات هذا العام.