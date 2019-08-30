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فن

عروس بيروت .. ظافر العابدين يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:57 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
محمد نبيل
أعرب ظافر العابدين عن سعادته بقرب عرض مسلسل عروس بيروت على الشاشة، وأعلن عن ثقته بأن "الجمهور سيتفاعل مع الحكاية ومع قصة الحب الجميلة بين فارس وثريا"، مشيرًا إلى أننا بدأنا كممثلين وسرعان ما صرنا عائلة، نشتاق إلى بعضنا ونتواصل مع بعضنا".

وأضاف ظافر العابدين: "أنني اتخذت القرار بأن أغيب عن المنافسة الرمضانية التي تواجدت فيها 7 سنوات متتالية، من أجل مشروع درامي آمنت به، هو "عروس بيروت"، وأنتظر اليوم بكثير من اللهفة رد فعل المشاهد إزاءه".

كانت شاشة MBC4 قد أعلنت عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل ممتد الحلقات "عروس بيروت".

وسوف يبدأ عرض المسلسل في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف.

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