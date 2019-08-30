رئيس كوكاكولا: العودة لقرار 12 فريقا بالممتاز ب الأفضل للكرة المصرية

أكد المهندس مجدى إسماعيل رئيس نادى كوكاكولا ان قرار اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بإلغاء دورة الترضية واعتبار الممتاز ب الموسم المقبل 12 فريق فى كل مجموعة يمثل القرار الأمثل للكرة المصرية.



وأضاف رئيس نادى كوكاكولا أن قرار تواجد 16 فريقا فى الممتاز ب قرار خاطئ وسيعود بالكرة المصرية للخلف خاصة وأنه من المفترض تنفيذ دورى المحترفين خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحمل أعباء مالية كثيرة على الأندية وإرهاق على اللاعبين.



وأشار المهندس مجدى إسماعيل إلى أن كوكاكولا جاهزا لأى ظروف سواء كنا سنلعب بمجموعة بها 16 فريقا أو 12 فريقا لكننا فى النهاية نتحدث عن المصلحة العليا لكرة القدم المصرية التى تمر بمنعطف صعب.



ويستعد كوكاكولا للموسم الجديد تحت قيادة فنية جديدة بقيادة ممدوح عبد الحى ويخوض الفريق عددا من المباريات الودية استعداد لخوض منافسات الممتاز ب والمزمع اقامته فى أكتوبر المقبل.