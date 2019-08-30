ضبط 5 مسجلين لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة الدراجات نارية بالمحلة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 5 عاطلين مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية وبحوزتهم 22 تذكرة هيروين قبل توزيعها على عملائهم بالمحلة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود سلسلة من البلاغات حيال وقائع ارتكاب سرقة دراجات نارية بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت رئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة لتحديد هوية مرتكبي وقائع سرقة الدراجات النارية.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين الخمسة مسجلين جنائيا، تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش و22 تذكرة هيروين واعترفوا بسرقة 5 دراجات نارية.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

