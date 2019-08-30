الهجرة في مساجد القليوبية.. علماء الأزهر والأوقاف: الإمام العادل في مكانة عالية يوم القيامة.. كانت تحقيقًا لوحدة الصف.. ومفهومها تغير بعد فتح مكة

علماء الأزهر الشريف والأوقاف يتحدثون عن الهجرة
محمد عبدالرحمن:
محمد عبدالرحمن:
هجرة المسلمين الأوائل كانت هجرة من دار خوف إلى دار أمن
محمد جابر صادق:
محمد جابر صادق:
الإمام العادل في مكانة عالية ومنزلة سامية يوم القيامة
عيسوي مرزوق:
عيسوي مرزوق:
الهجرة الحقيقية هي التحول من السلبية إلى الإيجابية
عبد الخالق صلاح:
عبد الخالق صلاح:
الهجرة كانت تحقيقًا لوحدة الصف
سمير فوزي عبدالله سلامة :
سمير فوزي عبدالله سلامة :
تغير مفهوم الهجرة بعد فتح مكة
انطلقت اليوم الجمعة، ثامن القوافل الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان : " مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر ", في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة , ونشر الفكر الوسطي المستنير , وبيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا.
وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الأستاذ بجامعة الأزهر ، من على منبر مسجد "الأشراف " أنه عندما اشتد الأذى بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مكة المكرمة ، أذن لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلًا لهم : (إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ , فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ , حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ) فخرج بعض الصحابة (رضي الله عنهم) إليها ، ونزلوا بأرضها، فأقاموا بِخَيْرِ دَارٍ , وَفي خَيْرِ جوارٍ ، وأمنوا عَلَى دِينهم , وعبَدوا ربهم , حتى بلغهم أن أهل مكة دخلوا في الإسلام فقرروا العودة مرة أخرى، ولما كان الأمر على غير ما سمعوا به ونالهم الأذى مرة أخرى، أذن لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في الهجرة إلى الحبشة للمرة الثانية.
وأضاف الشيخ محمد جابر صادق بديوان عام وزارة الأوقاف، من على منبر مسجد " القاضي " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما أذن لأصحابه (رضي الله عنهم) في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة ، لم يكن النجاشي ملك الحبشة وقتها على دين الإسلام ، ولكنه كان حاكما عادلا يأمن الناس في جواره على دينهم وأنفسهم وأموالهم، ولهذا قيل: "إنّ اللهَ (عز وجل) ينصرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانتْ كافرةً، وتُخذَلُ الدولةَ الظالمةَ ولو كانتْ مسلمةً"، فالملك قد يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم، أما الدولة الظالمة فلا تدوم حتى لو حكمها مسلم، وجعل نبينا (صلى الله عليه وسلم) الإمام العادل في مكانة عالية، ومنزلة سامية يوم القيامة في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله (عزّ وجلّ) في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فبعدله ينصلح المجتمع كله، وبظلمه يفسد المجتمع .
وأضاف الشيخ محمود أحمد عيسوي مرزوق عضو مجمع البحوث الإسلامية، من على منبر مسجد "البنايوسي" أنه إذا كان أمر الهجرة المكانية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد انتهى بفتح مكة ، فإن كل معاني الهجرة النبيلة لا زالت قائمة , وهي مما يجب علينا أن نحرص عليه , فلقد أصل النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الهجرة الحقيقة إنما هي تحول إيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان , ومن الأثرة والأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني الصادق , والإيمان بالتنوع, وحق الإنسان في الاختيار, وحرية المعتقد , وعلاقات حسن الجوار , والعمل على بناء الإنسان إيمانيًّا ، وعلميًّا , وفكريًّا , وسلوكيًّا , وأخلاقيًّا , واقتصاديًّا , واجتماعيًّا بناءً سليمًا راسخًا , يبني الدولة ويصنع الحضارات , ويحقق صالح البشرية جمعاء , ويحفظ كرامة الإنسان كإنسان.
وأكد الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، من على منبر مسجد " العطار" أنه لما أذن الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالهجرة إلى المدينة المنورة خرج (صلى الله عليه وسلم) مؤيدًا بنصر من الله (عز وجل) ، لأن الهجرة كانت تحولًا إيجابيًّا لبناء الدولة ، وتحقيق التعايش السلمي والمؤاخاة، وتحقيق وحدة الصف حتى يتمكن النبي (صلى الله عليه وسلم) من إبلاغ رسالة ربه (عز وجل) للعالمين، وفي ذلك يقول الحق سبحانه: {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
وبين الشيخ سمير فوزي عبد الله سلامة بديوان عام الوزارة، من على منبر مسجد " الشهيد عبد المنعم رياض " أنه في السنة الثامنة من الهجرة يفتح الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) مكة المكرمة فتحًا مبينًا ، ويدخل الناسُ في دين الله أفواجًا ويتحول مفهوم الهجرة من معناها المحدود الضيق إلى معان رحبة واسعة لا حدود لها تشمل جميع مناحي الحياة فبعد فتح مكة انتهت الهجرة من دار إلى دار بعد ما كان الانتقال مطلبًا في وقت الضعف , حيث يقول الحق سبحانه : {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} , تغير حكم الهجرة بعد فتح مكة, بقوله (صلى الله عليه وسلم): (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) .
وأشار الشيخ عبد الرازق سيد عبد الرازق عضو مجمع البحوث الإسلامية، من على منبر مسجد " البحر"، إلى أن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة الحقيقية يقتضي أن الهجرة التي لا تنقطع على مر العصور هي التحول من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى , ومن سيئ الأخلاق إلى صالحها ، ومن الفساد إلى الصلاح والإصلاح ، بما يسهم في بناء الحضارة وإعمار الكون، لأن ديننا دين البناء والتعمير للكون كله ، قال تعالى : {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، فأمتنا أمة عمل لا أمة كسل، أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب، أمة حضارة، ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها .
انطلقت اليوم الجمعة، ثامن القوافل الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان : " مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر ", في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة , ونشر الفكر الوسطي المستنير , وبيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا.
وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الأستاذ بجامعة الأزهر ، من على منبر مسجد "الأشراف " أنه عندما اشتد الأذى بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مكة المكرمة ، أذن لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلًا لهم : (إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ , فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ , حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ) فخرج بعض الصحابة (رضي الله عنهم) إليها ، ونزلوا بأرضها، فأقاموا بِخَيْرِ دَارٍ , وَفي خَيْرِ جوارٍ ، وأمنوا عَلَى دِينهم , وعبَدوا ربهم , حتى بلغهم أن أهل مكة دخلوا في الإسلام فقرروا العودة مرة أخرى، ولما كان الأمر على غير ما سمعوا به ونالهم الأذى مرة أخرى، أذن لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في الهجرة إلى الحبشة للمرة الثانية.
وأضاف الشيخ محمد جابر صادق بديوان عام وزارة الأوقاف، من على منبر مسجد " القاضي " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما أذن لأصحابه (رضي الله عنهم) في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة ، لم يكن النجاشي ملك الحبشة وقتها على دين الإسلام ، ولكنه كان حاكما عادلا يأمن الناس في جواره على دينهم وأنفسهم وأموالهم، ولهذا قيل: "إنّ اللهَ (عز وجل) ينصرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانتْ كافرةً، وتُخذَلُ الدولةَ الظالمةَ ولو كانتْ مسلمةً"، فالملك قد يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم، أما الدولة الظالمة فلا تدوم حتى لو حكمها مسلم، وجعل نبينا (صلى الله عليه وسلم) الإمام العادل في مكانة عالية، ومنزلة سامية يوم القيامة في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله (عزّ وجلّ) في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فبعدله ينصلح المجتمع كله، وبظلمه يفسد المجتمع .
وأضاف الشيخ محمود أحمد عيسوي مرزوق عضو مجمع البحوث الإسلامية، من على منبر مسجد "البنايوسي" أنه إذا كان أمر الهجرة المكانية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد انتهى بفتح مكة ، فإن كل معاني الهجرة النبيلة لا زالت قائمة , وهي مما يجب علينا أن نحرص عليه , فلقد أصل النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الهجرة الحقيقة إنما هي تحول إيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان , ومن الأثرة والأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني الصادق , والإيمان بالتنوع, وحق الإنسان في الاختيار, وحرية المعتقد , وعلاقات حسن الجوار , والعمل على بناء الإنسان إيمانيًّا ، وعلميًّا , وفكريًّا , وسلوكيًّا , وأخلاقيًّا , واقتصاديًّا , واجتماعيًّا بناءً سليمًا راسخًا , يبني الدولة ويصنع الحضارات , ويحقق صالح البشرية جمعاء , ويحفظ كرامة الإنسان كإنسان.
وأكد الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، من على منبر مسجد " العطار" أنه لما أذن الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالهجرة إلى المدينة المنورة خرج (صلى الله عليه وسلم) مؤيدًا بنصر من الله (عز وجل) ، لأن الهجرة كانت تحولًا إيجابيًّا لبناء الدولة ، وتحقيق التعايش السلمي والمؤاخاة، وتحقيق وحدة الصف حتى يتمكن النبي (صلى الله عليه وسلم) من إبلاغ رسالة ربه (عز وجل) للعالمين، وفي ذلك يقول الحق سبحانه: {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
وبين الشيخ سمير فوزي عبد الله سلامة بديوان عام الوزارة، من على منبر مسجد " الشهيد عبد المنعم رياض " أنه في السنة الثامنة من الهجرة يفتح الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) مكة المكرمة فتحًا مبينًا ، ويدخل الناسُ في دين الله أفواجًا ويتحول مفهوم الهجرة من معناها المحدود الضيق إلى معان رحبة واسعة لا حدود لها تشمل جميع مناحي الحياة فبعد فتح مكة انتهت الهجرة من دار إلى دار بعد ما كان الانتقال مطلبًا في وقت الضعف , حيث يقول الحق سبحانه : {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} , تغير حكم الهجرة بعد فتح مكة, بقوله (صلى الله عليه وسلم): (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) .
وأشار الشيخ عبد الرازق سيد عبد الرازق عضو مجمع البحوث الإسلامية، من على منبر مسجد " البحر"، إلى أن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة الحقيقية يقتضي أن الهجرة التي لا تنقطع على مر العصور هي التحول من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى , ومن سيئ الأخلاق إلى صالحها ، ومن الفساد إلى الصلاح والإصلاح ، بما يسهم في بناء الحضارة وإعمار الكون، لأن ديننا دين البناء والتعمير للكون كله ، قال تعالى : {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، فأمتنا أمة عمل لا أمة كسل، أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب، أمة حضارة، ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها .