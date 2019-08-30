الهجرة في مساجد القليوبية.. علماء الأزهر والأوقاف: الإمام العادل في مكانة عالية يوم القيامة.. كانت تحقيقًا لوحدة الصف.. ومفهومها تغير بعد فتح مكة

محمد عبدالرحمن:

هجرة المسلمين الأوائل كانت هجرة من دار خوف إلى دار أمن

محمد جابر صادق:

الإمام العادل في مكانة عالية ومنزلة سامية يوم القيامة

عيسوي مرزوق:

الهجرة الحقيقية هي التحول من السلبية إلى الإيجابية

عبد الخالق صلاح:

الهجرة كانت تحقيقًا لوحدة الصف

سمير فوزي عبدالله سلامة :