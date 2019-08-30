ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله يكشف آليات هيكلة اتحاد الكرة إلى الاحترافية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:56 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
يسرى غازى
طالب الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية بضرورة هيكلة اتحاد الكرة وفقا لمرجعيات المنظمات الرياضية العالمية من أجل نقلها إلى الاحترافية.

قال محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية "فيسبوك: هيكلة اتحاد كرة القدم المصرى يجب أن تؤسس وفقا لمرجعيات المنظمات الرياضية العالمية " benchmark " وبخبراء دوليين لأن غير ذلك سيكون فكر وإدارة هاوية وليست احترافية.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

فضل الله يكشف عن الحالات التى يجوز لـ الفيفا تعيين لجنة لإدارة الجبلاية

دقت ساعة العمل.. أبرز البنود المقترحة في تعديلات لائحة اتحاد الكرة

محمد فضل الله: لائحة اتحاد الكرة بها عوار ويجب تعديل هذه البنود

محمد فضل الله: خماسية الجبلاية لا تستطيع اتخاذ قرارات دون اللجوء للجمعية العمومية

عامر حسين يتقدم باستقالته.. والجناينى يعيد تشكيل لجان اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

زوجته طالبة في الأزهر.. الطيب يتكفل بنفقات سفر جثمان طالب إندونيسي

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

وزير الأوقاف: الناس يفهمون معنى العذاب في القرآن خطأ وهذا هو الصحيح.. فيديو

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

مصادر: إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة ومنعه من إدارة مباريات الكأس

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

صعب تعيش جسد بلا روح .. بكلمات مؤثرة ينعى عصام الحضري ابنة لويس إنريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور