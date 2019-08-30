محمد فضل الله يكشف آليات هيكلة اتحاد الكرة إلى الاحترافية

طالب الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية بضرورة هيكلة اتحاد الكرة وفقا لمرجعيات المنظمات الرياضية العالمية من أجل نقلها إلى الاحترافية.



قال محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية "فيسبوك: هيكلة اتحاد كرة القدم المصرى يجب أن تؤسس وفقا لمرجعيات المنظمات الرياضية العالمية " benchmark " وبخبراء دوليين لأن غير ذلك سيكون فكر وإدارة هاوية وليست احترافية.



واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.



يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.



