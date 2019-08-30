بعد إلغاء القضاء الإداري للجمعية العمومية.. نقيب العلميين يطعن على الحكم

قال الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إنه أقام دعوى إشكال طعن فى حكم وقف الجمعية العمومية التى كانت ستنعقد اليوم الجمعة، ويتضمن الإشكال طلبًا بإيقاف حكم وقف الجمعية واستمرار عمل الجمعية فى موعدها الأصلي.



وأشار "المليحى" خلال بيان له، إلى أنه يأتى هذا الإشكال نتيجة الطعن الذى قدمه مجلس نقابة العلميين من أجل إيقاف الجمعية العمومية.



وأضاف "نقيب العلميين" أنه سيتم الاجتماع برؤساء النقابات الفرعية وأعضاء نقابة العلميين فى مكان وزمان عقد الجمعية العمومية تحت عنوان: "المؤتمر السنوى للشعب والفروع"



وكان قد دعا نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى لعقد جمعية عمومية غدًا الجمعة 30 أغسطس، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولكن طعن عليها كل من الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة والدكتورة أميرة الحسينى وقد تم قبول الطعن وإلغاء تلك الجمعية العمومية

