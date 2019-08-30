السيسي يزور الكويت غدا ولمدة يومين.. توقيع اتفاقيات تعاون مع ثالث أكبر شريك عربي للقاهرة.. 16 مليار دولار استثمارات بين البلدين.. و1.74 مليار دولار تبادل تجاري

الرئيس السيسي يزور الكويت غدا ولمدة يومين

- الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي

- 1.74 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الشقيقتين

- 16 مليار دولار استثمار متبادل وتوقيع اتفاقيات تعاون بين مصر والكويت

- 4 مليارات دولار حجم المساعدات الكويتية لمصر خلال 6 سنوات



يزور الرئيس السيسي دولة الكويت العربية الشقيقة مساء الغد، في ثالث زياراته إليها منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014؛ حيث سيكون في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حين ستبدأ جولة المباحثات الرسمية بينهما صباح يوم الأحد المقبل.



وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، بعد الإمارات والسعودية، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار، منها نحو 363 مليون دولار سلع غير بترولية، كما تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3,7 مليار دولار.



وتتركز تلك الاستثمارات في مجالات السياحة، والصناعة، والتمويل، والعقارات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي، وان هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات في البلدين، وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.



وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت نمو كبير فقد تجاوز الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين 16 مليار دولار خلال العقود الاربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلغت التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا.



واقترب الانفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز الـ 4 مليارات دولار سنويا، ووصل الإنفاق المتبادل للسياح بين البلدين إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليار دولار سنويا، هذا إلى جانب المساعدات والقروض الكويتية إلى مصر، وذلك بحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمجلس الوزراء المصري.



ومن أجل المزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين الجانبين، تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في 30 نوفمبر 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين ، 18 فبراير 2015، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى روعى فى تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصًا كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت ، ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت.



الاستثمار بين البلدين



الاستثمارات الكويتية فى مصر: فوفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، تحتل الكويت المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر (الثالثة عربيًا)، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار خلال الفترة 1970- 31 أكتوبر 2013، والتي تعكس نشاط 902 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، وتقدر مصادر أخرى حجم تلك الاستثمارات الحقيقي في مصر بأضعاف ذلك. وتتوزع الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات هي: الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل.(المصدر : وزارة الخارجية - السفارة المصرية فى الكويت).



الاستثمارات المصرية فى الكويت: فوفقًا لبيانات غرفة التجارة والصناعة بالكويت بلغ عدد الشركات التى تساهم فيها رؤوس اموال مصرية حتى نهاية عام 2012 حوالى 2736 شركة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة، وبنسبة مشاركة دون 51% وفقًا للقانون الكويتى، فيما تعد استثمارات شركة المقاولون العرب فى الكويت من أهم الاستثمارات المصرية فى الكويت، ومن أهم المشروعات الحالية للشركة فى الكويت هما مشروعا مستشفى جابر الاحمد بقيمة 1.2 مليار دولار " وهو أكبر مشروع تفوز به شركة المقاولون العرب فى تاريخها داخل وخارج مصر" ، ومشروع تطوير طريق الجهراء، بقيمة 917 مليون دولار.(المصدر : وزارة الخارجية - السفارة المصرية فى الكويت).



الدعم الاقتصادى



أما المساعدات الكويتية الاقتصادية الى مصر فقد شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ انشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات.





وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى الكويت، والتي ستبدأ غدا السبت وتستغرق يومين.



وأضاف طارق القوني، أن الرئيس السيسي سيصل إلى الكويت مساء الغد، في ثالث زياراته إليها منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014؛ حيث سيكون في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حين ستبدأ جولة المباحثات الرسمية بينهما صباح يوم الأحد المقبل.



وأوضح طارق القوني أن جولة المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير الكويت، ستتناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بمقر إقامته، عددا من الوزراء وكبار المسئولين الكويتيين.



وشدد سفير مصر لدى الكويت، على أن الزيارة تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات المصرية الكويتية، وتلاحم الشعبين والبلدين على مدار العقود الماضية، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي واجهتهما في السنوات الأخيرة.