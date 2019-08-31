ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 كلمات مكفرات لكل ذنوبك.. رددها يوميًا

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:01 ص
طريق السعادة
طريق السعادة
القسم الديني
نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " صورة تحمل عبارة " الاستغفار سعادة للمحزونين، غفران للمذنبين، فرج للمكروبين".

وأضاف أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية: «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار»، منوهًا بأن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة.

وروى البخاري عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ"، قَالَ: "وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الافتاء تضع طريقة سهلة للتعود على الاستغفار..فيديو

اسأل المفتي.. أيهما أفضل لفك الكرب الاستغفار أم الصلاة على النبي

ترشيحاتنا

شريك استراتيجي.. السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية

بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

بعد تخطي الاختبارات .. شيتوس حكما بالدوري الممتاز

بيراميدز يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو

شقيق عمرو زكي يفجر مفاجأة حول سبب حادث الساحل الشمالي

اخبار الحوادث.. رمال طهما تبتلع شابا ينقب عن الآثار.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير