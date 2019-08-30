طريقة عمل قرع العسل الحلو.. بأقل مجهود



قرع العسل الحلو بجوز الهند



مقادير قرع العسل الحلو :

- ثمرة قرع عسل.

- 4 ملاعق كبيرة سكر.

- 6 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

- كوب ونصف ماء.

- 4 ملاعق كبيرة جوز هند مجروش.

- ½ ملعقة صغيرة هيل بودرة.



طريقة تحضير قرع العسل الحلو:

- نقوم بتقشير قرع العسل وتقطيعه قطع مكعبات.

- نضع القرع في وعاء ونضيف له الماء والسكر والهيل والحليب وجوز الهند؟

- نغطي الوعاء ونتركه على النار حتى ينضج القرع ويصبح قوامه لينًا.

- ثم نقدمه في الأطباق.



قرع العسل الحلو

مقادير قرع العسل الحلو:

طبقة القرع :

- 3 كيلو قرع عسل حلو.

- 3 أكواب ماء.

- ¼ كوب سكر.

- 2 ملعقة كبيرة سمن.

- ¼ كوب بقسماط.



الحشو:

- ¼ كوب زبيب.

- ¼ كوب جوز هند.

- ¼ كوب لوز مفروم خشن.



الصوص:

- 2 كوب من الحليب السائل.

- ¼ ملعقة صغيرة قرفة.

- ¼ كوب دقيق الأبيض.

- 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

- ملعقة كبيرة ماء ورد.



طريقة تحضير قرع العسل الحلو:

- نقشر القرع ونقطعه قطع صغيرة ونضيف له السكر والماء ونضعه على النار حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار.

- في هذه الأثناء نقوم بعمل الصوص عن طريق خلط الدقيق مع الزيت على النار حتى يصبح لونه ذهبي.

- فيما بعد نضيف نسكب كوب من الماء المسلوق فيه القرع، ومقدار الحليب ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام متماسك وثقيل.

- ثم نضع ماء الورد والقرفة على الصوص ونغلق النار عليه.

- نمزج جوز الهند، وجوز القلب، والزبيب، واللوز مع بعضهم.

- ندهن الصينية بالسمن ثم نضع طبقة من البقسماط.

- نسكب نصف كمية الصوص في الصينية، ثم نضيف نصف كمية القرع المسلوق، وبعد ذلك نضع الحشو.

- ثم نضع الكمية المتبقية من القرع والصوص.

- وعلى وجه الصينية نرش القليل من البقسماط، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مئويّة لمدة 20 دقيقة.

- ومن ثم يقدم قرع العسل الحلو بارد أو ساخن حسب الرغبة.



حلو أو حادق أيا ما كانت الأكلة التي تودين طهيها ستجدي القرع دومًا حاضرًا معك، فهو من الثمرات التي يمكن عملها بأكثر من شكل وطريقة لتناسب كل الأذواق، لذا نقدم إليك طريقة عمل قرع العسل الحلو بأكثر من وصفة.فوائد قرع العسل :يعتبر قرع العسل من الوجبات الغذائية المفيدة والمتكاملة لما يحتويه من عناصر غذائية متنوعة تفيد الجسم والجهاز العصبي فهو من الوجبات المنشطة للذاكرة، فهو يحتوي على السكر، والنشا، والماء، والزيوت، والكالسيوم، والحديد، والبروتين، وفيتامين "أ".