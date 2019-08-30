لطلاب الأدبي بالدور الثاني للثانوية.. هذه الكليات متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني الناجحين للثانوية العامة هذا العام 2019، للتسجيل وتدوين رغباتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والذي كان من المقرر فتحه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ولكنه بدأ في السماح للطلاب بتسجيل الرغبات قبل الموعد المعلن بيوم واحد.



ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018/2019.



ونقدم لطلاب الشعبة الأدبية الكليات والمعاهد المتاحة للتعرف بتنسيق المرحلة الثالثة 2019 :



الكلية/المعهد

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية

تربية نوعية موسيقية أسوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

الفني للفنادق قنا

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

الفني التجارى ببور سعيد

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه

الفني التجارى بالعريش

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية رياضية بنين العريش

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية رياضية بنات العريش

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

الفني التجارى باسيوط

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية رياضية بنات أسوان

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

الفني التجارى بدمياط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

تربية نوعية موسيقية عين شمس

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية رياضية بنات بور سعيد

الفني التجارى باسوان

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

تربية رياضية بنين مطروح

الفني التجارى بقويسنا

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

الفني للفنادق بور سعيد

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

تربية رياضية بنين بور سعيد

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

تربية نوعية فنية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية موسيقية أسيوط

رأس البر العالي للدراسات