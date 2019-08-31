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شكل قاسي.. جونسون: البريكسيت بدون اتفاق يحتاج وقتا وعملا

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:05 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
عرفة البنداري
صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بأن زعماء الاتحاد الأوروبي يمكنهم رؤية ما وصفه بالشكل القاسي لما يجب القيام به لمساعدة بريطانيا وبروكسل على الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "نريد عقد صفقة وهذا هو السبب في أننا نعمل بجد مع أصدقائنا وشركائنا، يمكن للجميع رؤية الشكل القاسي لما يجب القيام به. لقد أصبح لدى الجميع الآن تصورا حول المكان الذي نحتاج إلى الوصول إليه".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن البريكسيت بدون اتفاق سيتطلب عملا والكثير من الطاقة للوصول إلى هناك، للتخلص من اتفاقية الانسحاب القديمة.

وقضت محكمة اسكتلندية، اليوم الجمعة، برفض الطعن القانوني الذي يهدف إلى منع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تعليق عمل البرلمان.

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