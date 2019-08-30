ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل بلدة بيت أمر بالخليل ببوابة حديدية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:29 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، وصعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي ببوابة حديدية بزعم تعرض البرج العسكري المقام على مدخلها لإلقاء عبوة متفجرة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم، وعرقلوا حركة التنقل بالمكان .

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، واد برقين غرب جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت مما أدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

شيرين سيف النصر في حوار لـ صدى البلد: 9 سنوات ضاعت من عمري بسبب بودى جارد.. اعتزالي شائعة.. وتعلمت درس عمرى بعد سرقتي

زوجته طالبة في الأزهر.. الطيب يتكفل بنفقات سفر جثمان طالب إندونيسي

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء