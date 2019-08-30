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رياضة

ماليندي يحدد موعد مباراته مع المصري بـ الكونفيدرالية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أخطرت إدارة نادي ماليندي بطل زنجبار، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل موعدا لإقامة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين ماليندي وضيفه النادي المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت زنجبار – الثالثة والربع بتوقيت القاهرة على ستاد عمان بزنجبار وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي.

واستضاف الملعب من قبل مباراتي الدور التمهيدي الأول من البطولة ذاتها واللتين جمعتا ماليندي بنظيره مقديشيو سيتي بطل الصومال والتي صعد على اثرهما ماليندي لملاقاة المصري بعد فوزه بمجموع المباراتين بهدف للاشئ.

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