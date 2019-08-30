تعليم أسوان تواصل إنهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد .. صور

واصل الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم إجتماعاته الدورية الأسبوعية بالقيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها بحضور مدير هيئة الأبنية التعليمية وذلك لإنهاء كافة الإستعدادات لإستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 .



وخلال الإجتماع أكد "الفيومى"، ضرورة تكثيف قوافل ضبط الآداء على المدارس خلال الفترة القادمة لمتابعة إنهاء المدارس كافة الإستعدادات .



وأبدى وكيل وزارة التربية والتعليم إستياءه من أن هناك بعض المدارس مازلت لم تنه أعمال النظافة وتشذيب الحدائق وتجهيز الفصول، وذلك وفق ما ذكرته التقارير التى عرضت عليه مؤخرًا ، مع أهمية تكثيف المتابعة على هذه المدارس وكتابة تقارير دورية مفصلة حولها لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المقصرين .



كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم مع مدير هيئة الأبنية التعليمية المدارس الجديدة التى سيتم إفتتاحها هذا العام والمدارس التى تحتاج إلى توصيل المرافق إليها لإفتتاحها .



وناشد الفيومى مدير الهيئة بسرعة بناء المدارس التى تحتاج إلى إحلال وتجديد أو تلك التى صدر لها قرار إزالة، مؤكدًا أن المديرية إلتزمت بإخلاء وغلق أى مدرسة صدر لها قرار إزالة من الهيئة حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.



وعقب ذلك ناقش الحضور مع وكيل الوزارة المشكلات التى تواجه بعض المدارس وسبل حلها، وكذلك إعادة توزيع المعلمين وفقًا لمعدلات العجز والزيادة .



وأشار إلى أن المديرية تغلبت على مشكلة رياض الأطفال بمدارس اللغات وتم قبول جميع الأطفال فوق الخمس سنوات وتم إعادة توزيع المعلمات وفق ذلك.



وبنهاية الإجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود بين المسئولين والزملاء مديرى المدارس والمعلمين لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب حاضر مصر ومستقبلها، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.

