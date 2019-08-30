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المنتجين الزراعيين: غياب السياسة الزراعية سبب ارتفاع سعر الثوم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:08 م
ثوم
ثوم
شيماء مجدى
قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن محصول الثوم له استخدامات قليلة فى المنازل المصرية مقارنًة بالمنتجات الزراعية الأساسية كالبصل والبطاطس لذا فإن ارتفاع أسعاره لا يؤثر بشكل كبير.

وأكد "واصل" لـ "صدى البلد" أنه تم زراعة مساحات قليلة جدًا من الثوم فى هذا العام نتيجة لزراعة مساحات كبيرة العام الماضى وعدم تسويقه جيدًا مما أدى إلى خسارة الفلاح بشكل كبير.

وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن المعروض من الثوم قليل عن العام الماضى، إضافة إلى تصديره هذا العام ولذلك ارتفع سعره ليصل إلى 7 جنيه على الرغم من أن مثيل تلك الأيام من العام الماضى كان سعر الثوم 3 جنيهات.

وأكد أننا فى حاجة إلى سياسة زراعية وتصديرية قبل زراعة أى محصول، بحيثُ يتم زراعة ما تحتاجه الأسواق من محاصيل أو ما تحتاجه الأسواق الخارجية لتصديره.

وتابع: "كل فلاح بيزرع ما يريده من محاصيل بالبركة، دون النظر إلى احتياجات السوق وبالتالى قد يزيد المعروض عن احتياجات المستهلكين أو يقل مما يؤدى إلى تذبذب الأسعار بين ارتفاع وهبوط".

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