14 دولة بالدراجة.. مغامرة لسائحين روسيين تبدأ من سانت كاترين لمدة 200 يوم

بدأ سائحان روسيان صباح اليوم من أمام دير سانت كاترين مغامرة رياضية بالدراجة حول ١٤ دولة لتنشيط السياحة والدعوة للسلام.



وقد ترك السائحان العديد من الدول والمدن ليبدأ مغامرتهما من سانت كاترين من أمام باب دير سانت كاترين، قائلين إنه سبق مغامرتهما إعداد وتجهيز لفترة طويلة.



ووصفا الرحلة بأنها مغامرة شيقة انطلقت اليوم من أمام بوابة دير سانت كاترين ومرورا بالعديد من المناطق السياحية الموجودة في مصر، ثم تنطلق مغامرتهما حول أفريقيا والتي تمر علي أكثر من 14 دولة بداية من مصر والتي تنتهي بدولة جنوب أفريقيا، في رحلة تستغرق أكثر من 200 يوم، علي الدراجات.



وأضاف السائحان أنهما سوف يسيران في اليوم بمعدل 120 كيلو مترا، وقد قدما إلي سانت كاترين من القاهرة في رحلة استغرقت أربع ليالي علي دراجات وقاما بالتخييم فى سانت كاترين بلد الأمن والأمان، لينطلقا فى رحلتهما حول ١٤ دولة للدعوة للسلام وتنشيط السياحة.