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بلطجة أنقرة.. حرس الحدود التركي يطلق النار والقنابل على اللاجئين السوريين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:50 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أطلقت الشرطة التركية النار وقنابل الغاز على سوريين فارين من القتال في أدلب، بعد وصولهم إلى معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا.



وحاولت قوات الجندرما التركية منع السوريين الفارين من القتال من دخول الأراضي التركية، باستخدام خراطيم المياه والرصاص والقنابل المسيلة للدموع.



وكانت مجموعات سوريا دعت بالأمس إلى مظاهرات عند معبر باب الهوى الحدودي من أجل إجبار تركيا على التدخل لوقف القتال في إدلب.



وكان الجيش الروسي قد أعلن اليوم وقف القتال من جهة واحدة هو والجيش السوري، داعيا الفصائل الأخرى إلى الانضمام لوقف إطلاق النار.



وشهدت الفترة الماضية حملة تركية ممنهجة لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق الصراع، بعد تزايد العداء لهم بين الأتراك، حيث تم تدمير محلاتهم وممتلكاتهم هناك.



ويحمل الأتراك اللاجئين السوريين مسؤولية تزايد معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار في تركيا.



وعملت جماعة جبهة تحرير الشام الإرهابية على منع وصول السورييين الفارين إلى معبر باب الهوي.


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