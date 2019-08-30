غرزت في الرمل.. الحماية المدنية تنقذ مواطنا تعطلت سيارته في القاهرة الجديدة

استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لبلاغ أحد المواطنين تعثرت سيارته بمنطقة رملية بالقاهرة الجديدة.



وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة من أحد المواطنين بتعثر سيارته بمنطقة رملية وطلبه المساعدة.



وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين أن مكان البلاغ منطقة رملية كائنة بمنطقة القاهرة الجديدة، ونجحت قوات الإنقاذ فى مساعدته وإخراج السيارة.



ومن جانبه توجه المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ووحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.